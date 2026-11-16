Трамваи могут пустить до аэропорта: в Перми подготовят документ, который обосновывает целесообразность продления путей

Перед тем как начать работы, нужно подтвердить необходимость строительства трамвайных путей до аэропорта в Перми, определив социально-экономическую целесообразность и спрогнозировав пассажиропоток. Для этого Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края начало поиск подрядчика, который займется разработкой технико-экономического обоснования реконструкции. Для составления документа нужно будет составить прогноз перспективы развития улично-дорожной сети в Перми на 20 лет.

Документация будет включать также обоснование вариантов трассировки, размещения остановок, тяговых подстанций и депо при необходимости, а еще сроки и примерную стоимость проекта. Она должна быть готова в ноябре 2027 года. На разработку власти Пермского края готовы выделить 27,4 млн рублей.