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Урбанистика

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На парковке за клубным домом «Москва» возведут офисный центр

На Пермской улице, по соседству с МФК «Москва», собираются построить офисный центр. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», разрешение на строительство получило АО «Кортекс».

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Известно, чт офисный центр займет место парковки на Пермской, 31. В него будет встроен собственный паркинг. 

Летом 2026 года на градостроительном совете была утверждена архитектурная концепция офисного центра на месте парковки на Пермской, 31. Здание должно быть шестиэтажным, сложной формы и состоять из нескольких объемных блоков.

Информационный обзор редакции.

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