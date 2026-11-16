На парковке за клубным домом «Москва» возведут офисный центр

Известно, чт офисный центр займет место парковки на Пермской, 31. В него будет встроен собственный паркинг.

Летом 2026 года на градостроительном совете была утверждена архитектурная концепция офисного центра на месте парковки на Пермской, 31. Здание должно быть шестиэтажным, сложной формы и состоять из нескольких объемных блоков.

Информационный обзор редакции.