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Урбанистика

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На здании краевого кожно-венерологического диспансера появится подсветка

Градостроительный облик Краевого клинического кожно-венерологического диспансера на улице Комбайнеров утвержден. Здание намерены реконструировать. Архитектурное решение включает в себя полное обновление его внешнего вида.

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

В отделке фасада будут использовать облицовочный кирпич и фиброцементные панели. Главный вход в кожвендиспансер подчеркнут перфорированными алюминиевыми элементами. Цветовая палитра природных оттенок, чтобы здание вписало в существующую застройку. Внешние блоки кондиционеров скроют за декоративными элементами, а в темное время суток на фасадах будут включать карнизную и локальную архитектурную подсветку.

Трехэтажное здание с техническим подвалом будет состоять консультативно-диагностическое отделения, административного блока, палаты круглосуточного стационара, изолятора, а также служебных и технических помещений. В пресс-службе администрации рассказали, что кожвендиспансер сможет принимать 140 посещений в смену, дневной стационар будет рассчитан на 10 коек, а круглосуточный — на 58 коек.

Разработка проектной документации реконструкции кожвендиспансера находится на завершающей стадии. Затем ее отправят на государственную экспертизу.

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