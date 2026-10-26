На здании краевого кожно-венерологического диспансера появится подсветка

В отделке фасада будут использовать облицовочный кирпич и фиброцементные панели. Главный вход в кожвендиспансер подчеркнут перфорированными алюминиевыми элементами. Цветовая палитра природных оттенок, чтобы здание вписало в существующую застройку. Внешние блоки кондиционеров скроют за декоративными элементами, а в темное время суток на фасадах будут включать карнизную и локальную архитектурную подсветку.

Трехэтажное здание с техническим подвалом будет состоять консультативно-диагностическое отделения, административного блока, палаты круглосуточного стационара, изолятора, а также служебных и технических помещений. В пресс-службе администрации рассказали, что кожвендиспансер сможет принимать 140 посещений в смену, дневной стационар будет рассчитан на 10 коек, а круглосуточный — на 58 коек.

Разработка проектной документации реконструкции кожвендиспансера находится на завершающей стадии. Затем ее отправят на государственную экспертизу.