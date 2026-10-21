С цифровым музеем, точками общепита и скверами: рядом с ТРК «Семья» собираются построить два многофункциональных комплекса

На Совете по предпринимательству региона проект культурно-делового комплекса «Ветлан» на улице Революции получил статус «приоритетный». Он будет совмещать в себе интерактивный цифровой музей, гастрономическую зону с авторскими кафе и ресторанами, офисы, коворкинги, бизнес-инкубатор. Рядом с ним построят паркинг и благоустроят сквер. Его площадь составит порядка 8 тыс. м2. Планируется, что «Ветлан» возведут до конца 2032 года. Строительством займется ООО «СЗ «Оникс Пермь», которая оценивает проект в 1 млрд рублей.