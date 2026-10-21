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Урбанистика

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С цифровым музеем, точками общепита и скверами: рядом с ТРК «Семья» собираются построить два многофункциональных комплекса

В районе ТРК «Семья» через несколько лет могут появиться два многофункциональных комплекса. Один на улице Николая Островского, другой — на Революции.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

На Совете по предпринимательству региона проект культурно-делового комплекса «Ветлан» на улице Революции получил статус «приоритетный». Он будет совмещать в себе интерактивный цифровой музей, гастрономическую зону с авторскими кафе и ресторанами, офисы, коворкинги, бизнес-инкубатор. Рядом с ним построят паркинг и благоустроят сквер. Его площадь составит порядка 8 тыс. м2. Планируется, что «Ветлан» возведут до конца 2032 года. Строительством займется ООО «СЗ «Оникс Пермь», которая оценивает проект в 1 млрд рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Проект еще одного многофункционального комплекса в районе ТРК «Семьи» получил статус «приоритетного». Он разместится на улице Николая Островского. В центре разместят офисные и медицинские помещения, точку общественного питания, там же будет парковка и благоустроенный сквер. Строительство нового комплекса собирают завершить до конца 2031 года. Его намерено развивать ООО «ИК «Проксима», объем инвестиций оценивают в 250 млн рублей.

Информационный обзор редакции.

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