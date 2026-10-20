Приемное с экстренной операционной, лаборатория, отделение реабилитации: проект строительства нового корпуса больницы им. Тверье получил положительное заключение

Проект строительства нового лечебного корпуса городской клинической больницы им. М.А. Тверье получил положительное заключение госэкспертизы. Его возведут на территории больничного городка на улице Братьев Игнатовых. По внешнему виду корпус впишется в уже существующую застройку.
Здание площадью в 27 тыс. м2 рассчитано на 293 койки. Корпус будет восьмиэтажным с переходом в существующий хирургический. В новом здании разместят приемное и лечебно-диагностическое отделения, операционный блок на пять операционных, клинико-диагностическую лабораторию, реанимацию. В нем будут работать также отделения рентгенодиагностики и реабилитации.
В приемном отделении нового корпуса организуют отдельные входы для пациентов, самостоятельно прибывающих в больницу, и тех, кого привозят на скорой помощи. Здесь же появится отделение для экстренного приема с зонами краткосрочного наблюдения: оно ориентировано на оперативное обследование, оказание неотложной помощи и определение дальнейшей тактики лечения. В Минздраве уточняют, что это поможет организовать потоки больных и своевременно проводить их первичный осмотр и диагностику.
Новое приемное отделение позволит также оказывать помощь наиболее тяжелым пациентам экстренно. В нем создадут отдельный экстренный блок с отделениями интенсивной терапии на четыре койки и экстренной операционной с рентгеноперационной.
Кроме многофункционального корпуса на территории больницы построят модульное здание, в котором будут проверять документы и управлять потоками людей и машин. Подрядчик, занимавшийся созданием проекта, предусмотрел также генеральный план благоустройства прилегающей территории. Кто займется строительством пока неизвестно, подрядчика должны выбрать в 2027 году.
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