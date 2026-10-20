Приемное с экстренной операционной, лаборатория, отделение реабилитации: проект строительства нового корпуса больницы им. Тверье получил положительное заключение

Здание площадью в 27 тыс. м2 рассчитано на 293 койки. Корпус будет восьмиэтажным с переходом в существующий хирургический. В новом здании разместят приемное и лечебно-диагностическое отделения, операционный блок на пять операционных, клинико-диагностическую лабораторию, реанимацию. В нем будут работать также отделения рентгенодиагностики и реабилитации.

В приемном отделении нового корпуса организуют отдельные входы для пациентов, самостоятельно прибывающих в больницу, и тех, кого привозят на скорой помощи. Здесь же появится отделение для экстренного приема с зонами краткосрочного наблюдения: оно ориентировано на оперативное обследование, оказание неотложной помощи и определение дальнейшей тактики лечения. В Минздраве уточняют, что это поможет организовать потоки больных и своевременно проводить их первичный осмотр и диагностику.