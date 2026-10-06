С освещением, ограждением и видеонаблюдением: завершилось строительство первой лыжероллерной трассы

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что на всей лыжероллерной трассе уложили асфальтовое покрытие и нанесли разметку, а территорию вокруг благоустроили.

Трасса протянулась на 3,4 км по естественному рельефу леса, ее ширина составляет от 4 до 6 м. Тренировки на ней могут проходить в любое время, на всей дистанции есть освещение. Для безопасности спортсменов на трассе установили ограждение и смонтировали систему наружного видеонаблюдения.

Кстати! В этой статье мы рассказывали о других открытиях осени 2026 года: в Перми появится сквер с первым паровым фонтаном, а Средняя дамба расширится до шести полос.

Информационный обзор редакции.