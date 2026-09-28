Со светящимся кристаллом, амфитеатром и образом уральского леса: в городе появился новый сквер

Название сквера связано с геологией: Александр Петрович Карпинский — пермский ученый, исследовавший геологическое строение Урала и внесший значительный вклад в развитие российской науки. В центре пространства установили арт-объект в виде кристалла с подсветкой. Этот образ неслучаен, он также связан с геологией, ведь первый российский алмаз был найден в 1829 году на территории Пермской губернии.

В основе ландшафтной концепции — образ уральского леса. При благоустройстве застройщик максимально сохранил взрослые деревья, а также добавил кустарники и цветники. В сквере растут ели, рябины, злаки и многолетние растения, устойчивые к местному климату. В новом месте появились амфитеатр и городские гостиные, воркаут-зона, стол для настольного тенниса, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, а также тихие места для прогулок среди зелени.

В пресс-службе правительства рассказали, что реновация включает еще и обновление улиц Левченко, Танкистов, Бабушкина, а также дальнейшее развитие общественных пространств и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Внутри расположатся четыре зала: отдельный зал для настольного тенниса, пространство для ОФП, а также залы для занятий дзюдо, ушу и полноценный тренажерный зал. Его строительство планируют начать осенью 2028 года.

Информационный обзор редакции.