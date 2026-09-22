Для реконструкции улицы Соликамской выкупили 77 земельных участков

Общая сумма, которую выделяли на изъятие земельных участков и объектов капстроительства на Соликамской, составила 79,1 млн рублей. Все выкупленные здания уже снесли, а их прошлые собственники получили свои компенсации.

Для реконструкции Соликамской улицы требуется изъять и снести в общей сложности 176 земельных участков и 196 объектов капитального строительства. Этим краевые власти займутся в рамках следующих этапов подготовки территории.

Напомним, проект расширения Соликамской включает четыре этапа: от площади Восстания до переулка 1-й Бойный; от переулка 1-й Бойный до ул. Адлеровской; от ул. Адлеровской до границы проектирования нового железнодорожного моста; от железнодорожного моста до ул. Первомайской. Обновленная дорога должна стать четырехполосной, с тротуарами и велодорожками.