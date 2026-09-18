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Урбанистика

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В пермском аэропорту завершают модернизацию инфраструктуры для телетрапов: их отправили на техобслуживание

В пермском аэропорту Большое Савино подходит к концу модернизация инфраструктуры — перрона, рулежной дорожки и путей руления, после которых должны запустить телетрапы. В Минтрансе рассказали, что основные этапы работы завершены.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

На перроне уложили четыре слоя асфальта и нанесли аэродромную разметку. Он одновременно сможет принимать до семи воздушных судов. Путь руления полностью готов, осталось только нанести разметку. Все инженерные коммуникации обустроены: рабочие проложили все необходимые сети и установили три мачты освещения.

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что сейчас строители завершают работы на рулежной дорожке С. Параллельно специалисты настраивают телетрапы: проводят их техобслуживание и готовят к эксплуатации. Их запустят после того, как Ростехнадзор выдаст необходимые документы.

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