Проект реконструкции транспортной развязки в районе ПГНИУ оценили в 51,5 миллиарда рублей

Начинается подготовка к реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Окулова и Дзержинского, в районе ПГНИУ. Объявлен конкурс на разработку проектной документации: ее оценили в 51,5 млрд рублей.
Участок, который нужно будет реконструировать, около 300 м. Кроме автомобильной дороги, он включает еще и железнодорожные пути с трамвайной сетью. Новый проект нужно увязать с документациями по строительству третьего моста через Каму и реконструкции улицы Дзержинского (от Генкеля до Александровской).
В техническом задании на портале госзакупок сказано, что для создания проектной документации нужно собрать исходные данные, выполнить инженерные изыскания, подготовить вариантное проектирование. В обязанности исполнителя входит также прохождение государственной экспертизы. Проектная документация должна быть готова и согласована к концу марта 2028 года.
Комментарии (0)