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Урбанистика

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Новая лыжероллерная трасса готова на 99 процентов

Лыжероллерная трасса на лыжной базе «Прикамье» готова на 99%. Ее планируют открыть для тренировок осенью 2026 года. Новая трасса на Агрономической улице позволит пермским лыжникам и биатлонистам тренироваться вне зависимости от сезона.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края

На будущей лыжероллерной трассе уже уложили асфальтовое покрытие. Появились ограждения, наружное видеонаблюдение и освещение. В Минспорта рассказали, что сейчас рабочие завершают нанесение разметки трассы.

Ширина новой лыжероллерной трассы в Перми от 4 до 6 м, а протяженность — 3,4 км. Она проходит по естественному рельефу через лес.

Информационный обзор редакции.

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