Новая лыжероллерная трасса готова на 99 процентов

Лыжероллерная трасса на лыжной базе «Прикамье» готова на 99%. Ее планируют открыть для тренировок осенью 2026 года. Новая трасса на Агрономической улице позволит пермским лыжникам и биатлонистам тренироваться вне зависимости от сезона.
На будущей лыжероллерной трассе уже уложили асфальтовое покрытие. Появились ограждения, наружное видеонаблюдение и освещение. В Минспорта рассказали, что сейчас рабочие завершают нанесение разметки трассы.
Ширина новой лыжероллерной трассы в Перми от 4 до 6 м, а протяженность — 3,4 км. Она проходит по естественному рельефу через лес.
Информационный обзор редакции.
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