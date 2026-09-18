Новая лыжероллерная трасса готова на 99 процентов

На будущей лыжероллерной трассе уже уложили асфальтовое покрытие. Появились ограждения, наружное видеонаблюдение и освещение. В Минспорта рассказали, что сейчас рабочие завершают нанесение разметки трассы.

Ширина новой лыжероллерной трассы в Перми от 4 до 6 м, а протяженность — 3,4 км. Она проходит по естественному рельефу через лес.

Информационный обзор редакции.