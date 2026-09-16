В Минстрое рассказали, что контракт заключили с компанией «Кинетика». Проектирование стадиона в Камской долине она должна завершить до конца 2027 года.

Новая главная арена Перми сможет принять 15 тыс. зрителей. Она будет состоять из открытого футбольного поля размером 105х68 м с искусственным покрытием первой категории и сертификатом ФИФА, а также закрытых от осадков трибун. По проекту здание должно быть четырехэтажным.

Рядом с ней построят мини-стадион на 550 зрителей для официальных матчей «Академии игровых видов спорта Пермского края» и два тренировочных поля. У всех полей нового стадиона будет автоматические системы подогрева и полива.

Территорию вокруг нового стадиона в Камской долине благоустроят. Проектировщикам предстоит продумать внешний облик здания, наружную подсветку и оформление помещений.

Информационный обзор редакции.