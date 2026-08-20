Появятся парковки и освещение: к лыжному комплексу «Пермские медведи» строят дорогу

Сейчас на стройплощадке идут работы по укреплению откосов и русловой части водопропускных труб с помощью бетона, началось устройство ливневой канализации.

По проекту, к лыжно-биатлонному комплексу должны построить двухполосную подъездную дорогу с одним тротуаром, сделать две парковочные площадки, а также обустроить наружное освещение. Работы планируют завершить до конца 2026 года.