Появятся парковки и освещение: к лыжному комплексу «Пермские медведи» строят дорогу

Продолжается строительство подъездной дороги к лыжно-биатлонному комплексу «Пермские медведи» на Спортивной улице. По данным администрации Перми, рабочие уже завершили отсыпку земляного полотна песчаным грунтом и уложили все водопропускные трубы.
Сейчас на стройплощадке идут работы по укреплению откосов и русловой части водопропускных труб с помощью бетона, началось устройство ливневой канализации.
По проекту, к лыжно-биатлонному комплексу должны построить двухполосную подъездную дорогу с одним тротуаром, сделать две парковочные площадки, а также обустроить наружное освещение. Работы планируют завершить до конца 2026 года.
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