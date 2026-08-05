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Урбанистика

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Новое здание галереи признали одним из лучших международных архитектурных проектов

Здание Пермской художественной галереи на Заводе Шпагина признали лучшим на премии International Architecture Awards 2026. Она была учреждена в 2004 году Чикагским музеем архитектуры и дизайна «Атенеум» совместно с Европейским центром архитектуры, искусства, дизайна и городских исследований.

Андрей Белимов-Гущин

Чикагскими лауреатами стали 10 проектов из России, жюри премии оценивало проекты и постройки 2025 и 2026 годов. Пермская галерея стала одним из победителей в номинации «Музеи и объекты культуры». Разработкой архитектурного проекта здания занималось бюро СПИЧ во главе с Сергеем Чобаном. Кстати, 15 августа архитектор с мировым именем намерен дать в галерее лекцию о своем опыте проектирования пространств для искусства.

Напомним, новое здание галереи находится на территории бывшего завода Шпагина, когда-то недалеко от этого места был Егошихинский медеплавильный завод, с которого началась история Перми. Патированная медь в качестве основного материала здания отсылает к медному производству, а вытянутый силуэт — к Уральским горам.

Информационный обзор редакции.

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