Новое здание галереи признали одним из лучших международных архитектурных проектов

Здание Пермской художественной галереи на Заводе Шпагина признали лучшим на премии International Architecture Awards 2026. Она была учреждена в 2004 году Чикагским музеем архитектуры и дизайна «Атенеум» совместно с Европейским центром архитектуры, искусства, дизайна и городских исследований.
Чикагскими лауреатами стали 10 проектов из России, жюри премии оценивало проекты и постройки 2025 и 2026 годов. Пермская галерея стала одним из победителей в номинации «Музеи и объекты культуры». Разработкой архитектурного проекта здания занималось бюро СПИЧ во главе с Сергеем Чобаном. Кстати, 15 августа архитектор с мировым именем намерен дать в галерее лекцию о своем опыте проектирования пространств для искусства.
Напомним, новое здание галереи находится на территории бывшего завода Шпагина, когда-то недалеко от этого места был Егошихинский медеплавильный завод, с которого началась история Перми. Патированная медь в качестве основного материала здания отсылает к медному производству, а вытянутый силуэт — к Уральским горам.
Информационный обзор редакции.
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