Новое здание галереи признали одним из лучших международных архитектурных проектов

Чикагскими лауреатами стали 10 проектов из России, жюри премии оценивало проекты и постройки 2025 и 2026 годов. Пермская галерея стала одним из победителей в номинации «Музеи и объекты культуры». Разработкой архитектурного проекта здания занималось бюро СПИЧ во главе с Сергеем Чобаном. Кстати, 15 августа архитектор с мировым именем намерен дать в галерее лекцию о своем опыте проектирования пространств для искусства.

Напомним, новое здание галереи находится на территории бывшего завода Шпагина, когда-то недалеко от этого места был Егошихинский медеплавильный завод, с которого началась история Перми. Патированная медь в качестве основного материала здания отсылает к медному производству, а вытянутый силуэт — к Уральским горам.

Информационный обзор редакции.