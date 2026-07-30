В гостинице на месте ВКИУ завершают монтаж окон и витражей

В Минтуризма рассказали, что в здании уже готова кровля, а также смонтированы лифты, которые сейчас регулируют. На финальной стадии находится монтаж оконных блоков и витражей, внутренних перегородок номерного фонда. В будущей гостинице продолжаются отделочные работы, устройство фасада и инженерных сетей.

Первых гостей новая четырехзвездочная гостиница должна будет принять до конца 2026 году. Уже известно, что ее оператором будет сеть AZIMUT Hotels. Комплекс будет включать 198 номеров, ресторан, конференц-залы и фитнес-центр.

Информационный обзор редакции.