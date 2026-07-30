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Урбанистика

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В гостинице на месте ВКИУ завершают монтаж окон и витражей

В ста номерах будущей гостиницы на улице Окулова готова предчистовая отделка. Реконструкция здания ВКИУ продолжается, на стройплощадке каждый день работает больше 150 человек.

Пресс-служба министерства туризма по Пермскому краю
Пресс-служба министерства туризма по Пермскому краю

В Минтуризма рассказали, что в здании уже готова кровля, а также смонтированы лифты, которые сейчас регулируют. На финальной стадии находится монтаж оконных блоков и витражей, внутренних перегородок номерного фонда. В будущей гостинице продолжаются отделочные работы, устройство фасада и инженерных сетей.

Первых гостей новая четырехзвездочная гостиница должна будет принять до конца 2026 году. Уже известно, что ее оператором будет сеть AZIMUT Hotels. Комплекс будет включать 198 номеров, ресторан, конференц-залы и фитнес-центр.

Информационный обзор редакции.

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