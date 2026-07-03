Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Территорию у ДДК им. Кирова собираются отдать под реновацию

Под реновацию собираются отдать территории у ДДК им. Кирова и улицы Маршала Рыбалко в Закамске. Комплексное развитие охватит площадь в 19,9 га. Соответствующий приказ опубликовало краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

Пресс-служба министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Реновация предполагает, что будут переселены 9 ветхих и аварийных домов общей площадью 7,9 тыс. м2. На этом месте создадут новое современное жилье и комфортную городскую среду, в частности, улично-дорожная сеть, общественный центр и спортивная площадка. Здание самого ДДК им. Кирова не входит в границы проекта, поэтому останется нетронутым КРТ, а сквер и парк рядом благоустроят.

Предельный срок реализации проекта реновации территории у ДДК им. Кирова и улицы Маршала Рыбалко составит 15 лет.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: