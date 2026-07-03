Территорию у ДДК им. Кирова собираются отдать под реновацию

Реновация предполагает, что будут переселены 9 ветхих и аварийных домов общей площадью 7,9 тыс. м2. На этом месте создадут новое современное жилье и комфортную городскую среду, в частности, улично-дорожная сеть, общественный центр и спортивная площадка. Здание самого ДДК им. Кирова не входит в границы проекта, поэтому останется нетронутым КРТ, а сквер и парк рядом благоустроят.

Предельный срок реализации проекта реновации территории у ДДК им. Кирова и улицы Маршала Рыбалко составит 15 лет.