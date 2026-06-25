С лифтом, душевыми и теплым переходом: началось строительство спортивного зала школы

Спортивный зал возведут рядом со школой, а здания соединят между собой теплым переходом. Его общая площадь составит более 1,2 тыс. м2. Первый этаж займут спортивный зал 30х18 метров, раздевалки, душевые, санузлы, тренерские комнаты, помещение для хранения спортивного инвентарная и помещение охраны. На втором размесят тренировочный зал, методический кабинет, помещение для хранения инвентаря, там же будет расположен переход в основное здание школы.

Уже готовы временные ограждения строительной площадки и дороги, расчищена площадка, устроен котлован и погружены сваи. Строительство нового спортивного зала завершат в 2027 году.