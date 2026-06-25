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Урбанистика

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С лифтом, душевыми и теплым переходом: началось строительство спортивного зала школы

Стартовало строительство спортивного зала школы №79 на улице Цимлянская. Новое здание будет двухэтажным, в нем появятся лифт и доступ для маломобильных граждан.

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

Спортивный зал возведут рядом со школой, а здания соединят между собой теплым переходом. Его общая площадь составит более 1,2 тыс. м2. Первый этаж займут спортивный зал 30х18 метров, раздевалки, душевые, санузлы, тренерские комнаты, помещение для хранения спортивного инвентарная и помещение охраны. На втором размесят тренировочный зал, методический кабинет, помещение для хранения инвентаря, там же будет расположен переход в основное здание школы.

Уже готовы временные ограждения строительной площадки и дороги, расчищена площадка, устроен котлован и погружены сваи. Строительство нового спортивного зала завершат в 2027 году.

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