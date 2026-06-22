Второй этап реконструкции шоссе Космонавтов должны завершить через три года

Конкурс на второй этап реконструкции шоссе Космонавтов, как и на первый, выиграл пермский филиал АО «Уралмостострой» — Мостотряд №123. Сначала строителям предстоит переустроить инженерные коммуникации, построить дождевую канализацию и очистные сооружения, а также возвести автомобильную дорогу и мост через реку Мулянку с разделением транспортных потоков. К работам собираются приступить летом 2026 года.

На втором этапе построят путепровод протяженностью почти в 100 м, движение на нем организуют по двум полосам в каждом направлении. Работы включают возведение двух подземных пешеходных переходов, которые появятся в районе школы №107 и дома №166 по шоссе Космонавтов, а также устройство подпорных стен. Завершить работы на втором этапе должны до конца 2029 года.

Информационный обзор редакции.