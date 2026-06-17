С двумя чашами для любителей и спортсменов: в сентябре собираются открыть новый бассейн

Спорткомплекс находится в ЖК «Погода», он оборудован двумя чашами бассейна: на 10 метров для начинающих пловцов и на 50 метров олимпийского стандарта. Также в нем появятся спа-зоны и тренажерные залы и зона кафетерия.

У нового бассейна будет особая система очистки воды, которая включает в себя комплексную фильтрацию. Она позволяет воде оставаться прозрачной, комфортной для кожи и глаз и не иметь без выраженного запаха.

Информационный обзор редакции.