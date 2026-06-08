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Урбанистика

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Специализированный легкоатлетический стадион, бассейн и хоккейная арена: известны подробности проекта нового спорткомплекса у «Молота»

Началась подготовка к строительству нового спортивного комплекса на месте бывшего стадиона «Молот» между улицами КИМ и Лебедева. Вместе с одноименным дворцом спорта они станут спортивным кластером «Территория спорта». В него также войдет первый в Пермском крае специализированный легкоатлетический стадион.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края

По проекту спортивный комплекс разместится на 18 тыс. м2: он станет пространством для более 20 видов спорта. Внутри здания расположатся несколько универсальных спортивных залов, один из них — с трибунами для соревнований, залы для единоборств, настольного тенниса, бадминтона, художественной гимнастики. В спорткомплексе будут отдельные помещения для шахматистов, тренировочная хоккейная арена и бассейн с восьмью дорожками по 25 метров. На открытом легкоатлетическом стадионе появятся теннисные корты, футбольное поле, секторы для прыжков в длину и высоту, а также несколько беговых дорожек для разных дистанций.

Подготовленная проектная документация по строительству многофункционального спортивного комплекса сейчас находится на оценке в госэкспертизе. А на участке начались подготовительные работы. Завершить масштабный проект должны в 2028 году.

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