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Смотровая башня и место отдыха у Черного озера: в Перми собираются благоустроить Южный лес

В Перми собираются благоустроить экологический парк «Южный лес». Разработку проектно-сметной документации для этих целей оценили в 11,3 млн рублей.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В техническом задании на сайте госзакупок сказано, что благоустройство коснется нескольких зон: главный вход у базы «Динамо» и вход со стороны улицы Братская, «Поляна Друзей», места для дрессировки собак и для отдыха с беседками, зона со смотровой башней, родник, Черное озеро. Появятся главная трасса, основные и второстепенные дорожки, экотропа, а также велодорожка с виражами. Проект должен включать видеонаблюдение, освещение, устройство скамеек и урн, арт-объекты, навигацию.

Работы по созданию проектно-сметной документации Южного леса займут несколько месяцев. Планируется, что она должна быть готова к 10 декабря 2025 года.

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