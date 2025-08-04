Смотровая башня и место отдыха у Черного озера: в Перми собираются благоустроить Южный лес

В техническом задании на сайте госзакупок сказано, что благоустройство коснется нескольких зон: главный вход у базы «Динамо» и вход со стороны улицы Братская, «Поляна Друзей», места для дрессировки собак и для отдыха с беседками, зона со смотровой башней, родник, Черное озеро. Появятся главная трасса, основные и второстепенные дорожки, экотропа, а также велодорожка с виражами. Проект должен включать видеонаблюдение, освещение, устройство скамеек и урн, арт-объекты, навигацию.

Работы по созданию проектно-сметной документации Южного леса займут несколько месяцев. Планируется, что она должна быть готова к 10 декабря 2025 года.