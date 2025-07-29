Технический запуск трамваев на улице Мира готовят в августе

Новые плиты уложены на 77% на участке от Стахановского кольца до улицы Архитектора Свиязева. Параллельно идет монтаж контактной сети, которую обновляют в районе Стахановского кольца. Рельсы на улице Мира отделяют от автомобильных полос бордюрным камнем, его готовность оценили на 65%.

В августе планируется технический запуск трамваев по обновленному пути. После этого движение запустят в ограниченном режиме — от Стахановского кольца до «Осенцов». Полноценное движение из Индустриального района в центр собираются восстановить после того, как будет завершена реконструкция улиц Карпинского и Крисанова.