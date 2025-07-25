Движение по Иренскому мосту собираются открыть раньше срока

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что движение по обновленному Иренскому мосту планируют запустить осенью 2025 года. Старую конструкцию демонтировали в 2024 году, временно движение в городе осуществляется только по одному мосту — Преображенскому.

Новый Иренский мост по высоте выше, чем предшественник — это важно для прохождения паводка, но его ширина и длина не поменяются. По обеим сторонам разместят тротуары. Общая стоимость ремонтных работ моста через реку Ирень составляет около 700 млн рублей.