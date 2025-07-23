Высоту путепровода на шоссе Космонавтов увеличат в два раза

На улице Строителей обустроят несколько съездов: на Малкова, Вавилова, Рабочую, развязку в районе пересечения с шоссе Космонавтов и поворот на «Морион».

Параллельно рабочие готовятся к реконструкции путепровода на шоссе Космонавтов. Как рассказал глава региона Дмитрий Махонин, его высоту намерены увеличить практически в два раза — до 5,5 метров, а ширину — с 4 до 6 полос. После реконструкции под путепроводом сможет проезжать крупногабаритный транспорт.