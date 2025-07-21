Дорогу возле старого терминала аэропорта собираются реконструировать

После реконструкции на дороге протяженностью 500 метров намерены организовать две основные полосы движения, каждая шириной 3,5 м, а также тротуар шириной около двух метров. Там же должна появиться парковка для легкового транспорта с запретом левого поворота на улицу Аэродромная. Она будет рассчитана на 300 машино-мест. Документация по планировке территории должна быть готова в четвертом квартале 2025 года.

Недавно стало известно, что на месте старого терминала пермского аэропорта на улице Аэродромная собираются построить здание для обслуживания пассажиров.