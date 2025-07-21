Дорогу возле старого терминала аэропорта собираются реконструировать

Дорогу возле старого пермского аэропорта собираются реконструировать. Речь об участке улицы Аэродромная от шоссе Космонавтов до терминала аэропорта «Большое Савино». Проект приказа появился на сайте министерства имущества Пермского края.
После реконструкции на дороге протяженностью 500 метров намерены организовать две основные полосы движения, каждая шириной 3,5 м, а также тротуар шириной около двух метров. Там же должна появиться парковка для легкового транспорта с запретом левого поворота на улицу Аэродромная. Она будет рассчитана на 300 машино-мест. Документация по планировке территории должна быть готова в четвертом квартале 2025 года.
Недавно стало известно, что на месте старого терминала пермского аэропорта на улице Аэродромная собираются построить здание для обслуживания пассажиров.
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