Нестюковский тракт объединили с улицей Промышленная

Новый выезд готов на 95%. Сейчас рабочие заканчивают укладывать часть асфальта и устанавливают дорожные знаки.

Длина путепровода составила 208 метров. По данным советника губернатора Пермского края по вопросам строительства Павла Черепанова, выезд позволит сократить количество ДТП и пробок: транспорт будет следовать через новую развязку напрямую в сторону автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург.

Напомним, возводить новый выезд из промузла «Осенцы» начали в 2022 году. Планировалось, что крупный дорожный объект будет сдан в 2024 году.