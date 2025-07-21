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Нестюковский тракт объединили с улицей Промышленная

Нестюковский тракт и улицу Промышленная объединили новым путепроводом. Работы проходят в рамках строительства промышленного узла «Осенцы».

Дмитрий Махонин/Telegram

Новый выезд готов на 95%. Сейчас рабочие заканчивают укладывать часть асфальта и устанавливают дорожные знаки.

Длина путепровода составила 208 метров. По данным советника губернатора Пермского края по вопросам строительства Павла Черепанова, выезд позволит сократить количество ДТП и пробок: транспорт будет следовать через новую развязку напрямую в сторону автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург.

Напомним, возводить новый выезд из промузла «Осенцы» начали в 2022 году. Планировалось, что крупный дорожный объект будет сдан в 2024 году.

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