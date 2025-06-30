Названы участки долин рек Егошиха и Данилиха, которые тоже будут благоустраивать

В документации на сайте госзакупок сказано, что проекты должны быть готовы до 15 октября 2025 года. Благоустройство долины реки Данилиха будет разделено на два этапа: сначала оно коснется участков от Крисанова, 67 до улицы Крылова и от шоссе Космонавтов до улицы Чкалова. Второй этап включает участки от Екатерининской, 177А до улицы Плеханова, между домами №8 и 14 на Моторостроителей, а также от Муромской, 32 до Академика Курчатова, 18.

Благоустройство долины реки Егошиха также пройдет в два этапа. На первом нужно будет разработать проект для территории от «Летающего лыжника» до Веселой, 1, а также от Веселой, 1 до Южной дамбы. Вторая очередь коснется участка от Льва Шатрова, 34 до Нейвинской, 9.

В проектно-сметной документации должны быть учтены пешеходные дорожки и велодорожки, смотровые площадки, озеленение, малые архитектурные формы, наружное освещение и видеонаблюдение, арт-объекты.