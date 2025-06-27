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Показываем, как изменится сад им. Миндовского после благоустройства

В 2026 году в Перми будут благоустраивать Сад им. Миндовского. На работы выделят средства из федерального бюджета, так как это пространство стало победителем Всероссийского онлайн-голосования: его выбрали более 36 тыс. пермяков.

Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram

В саду им. Миндовского собираются обустроить новые детскую игровую и спортивную площадки. Там же появятся цветники, газоны и малые архитектурные формы. Покрытие дорожек тоже заменят.

Голосование за объекты благоустройства проходило с 12 апреля. В этом году на выбор пермякам представили 8 общественных пространств в каждом районе города.

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