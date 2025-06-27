Показываем, как изменится сад им. Миндовского после благоустройства

В саду им. Миндовского собираются обустроить новые детскую игровую и спортивную площадки. Там же появятся цветники, газоны и малые архитектурные формы. Покрытие дорожек тоже заменят.

Голосование за объекты благоустройства проходило с 12 апреля. В этом году на выбор пермякам представили 8 общественных пространств в каждом районе города.