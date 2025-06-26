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Урбанистика

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Комната матери и ребенка появится в Черняевском лесу

В Черняевском лесу собираются обустроить автономную комнату матери и ребенка. Ее должны установить в парке «Золотые пески», у входа на экотропу «Дорога домой».

Место установки комнаты матери и ребенка
Техническое задание с сайта госзакупок

Место установки комнаты матери и ребенка

Эдуард Соснин/Telegram

В техническом задании на сайте госзакупок указано, что в комнате матери и ребенка будут унитаз, раковина, зеркало, кресло для кормления и пеленальный столик, крючок для верхней одежды. В модуль проведут свет и горячую воду.

Закончить строительство и монтаж автономной комнаты нужно к 5 ноября 2025 года, а прилегающая к ней территория будет обустроена. На эти цели из бюджета выделят 2,96 млн рублей.

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