Комната матери и ребенка появится в Черняевском лесу

В техническом задании на сайте госзакупок указано, что в комнате матери и ребенка будут унитаз, раковина, зеркало, кресло для кормления и пеленальный столик, крючок для верхней одежды. В модуль проведут свет и горячую воду.

Закончить строительство и монтаж автономной комнаты нужно к 5 ноября 2025 года, а прилегающая к ней территория будет обустроена. На эти цели из бюджета выделят 2,96 млн рублей.