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На проект реконструкции улицы Николая Островского готовы выделить 37 миллионов рублей

На проектно-изыскательные работы по реконструкции улицы Николая Островского в Перми собираются выделить более 37 млн рублей. Финансировать их будут из краевого и городского бюджетов.

Яндекс. Карты

В планах — реконструкция участка улицы Николая Островского от Революции до Белинского, его длина 810 м. В техническом задании на сайте госзакупок указано, что дорога будет четырехполосной с тротуаром в 3 метра. В проекте нужно предусмотреть велодорожку, ливневую канализацию, новую систему освещения, а также шесть камер видеонаблюдения. Прилегающую к дороге территорию планируют озеленить.

Документацию по реконструкции улицы Николая Островского нужно разработать и согласовать до конца 2026 года.

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