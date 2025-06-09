Рабочие заканчивают установку витражей стадиона «Юность»: показываем фото со стройплощадки

Подрядчик закончил бетонирование ледового поля и устройство коммуникаций для искусственного намораживания льда. Совсем скоро рабочие завершат монтаж витражей. В основном корпусе проходит отделка, фасадные и кровельные работы, ведется устройство внутренних инженерных систем. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в ближайшее время на трибунах установят сидения, а территорию вокруг «Юности» будут благоустраивать.

После того, как реконструкция «Юности» закончится, на стадионе смогут заниматься спортом круглый год. В новом спортивном комплексе появятся дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. Обновление также ждет открытую арену, трибуны будут вмещать более 1,6 тыс. зрителей.