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На территории больницы Архангела Михаила планируют построить крупнейший лечебный корпус

Многопрофильный лечебный корпус собираются построить в микрорайоне Гайва. В министерстве строительства объявили конкурс на проектирование и возведение нового здания. Оно расположится на территории действующей больницы Архангела Михаила на улице Писарева.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края

В пресс-службе министерства строительства говорят, что лечебный корпус будет одним крупнейших медицинских объектов: он станет четвертым по площади (почти 17 тыс. м2) из последних построенных и проектируемых в регионе.

В новом здании расположатся отделения травматологии, гинекологии, хирургии, паллиативной медицинской помощи взрослым, операционный блок, отделение, лучевой диагностики с КТ и рентгеном. Лечебный корпус вместит 125 коек круглосуточного стационара и 12 коек реанимации. Отметим, что на территории больничного городка сейчас строят новую поликлинику на 200 посещений в смену.

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