В Черняевском лесу в районе ДКЖ монтируют детскую площадку

В районе ДКЖ закончили монтаж входных групп, сейчас там устанавливают детскую площадку и ставят систему уличного освещения. Скоро участок Черняевского леса собираются дополнить новыми малыми архитектурными формами.

В основной части Черняевскго леса планируют сначала обновить площадки у улицы Братьев Игнатовых и место отдыха «Ветеранское». В Балатовском парке проводят озеленительные работы и собираются обновить покрытие на спортивной площадке.