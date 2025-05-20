В Черняевском лесу в районе ДКЖ монтируют детскую площадку

Стало известно, как проходят работы по благоустройству участка Черняевского леса от ДКЖ до улицы Подлесная, а также в каком состоянии территории, обустроенные ранее.
В районе ДКЖ закончили монтаж входных групп, сейчас там устанавливают детскую площадку и ставят систему уличного освещения. Скоро участок Черняевского леса собираются дополнить новыми малыми архитектурными формами.
В основной части Черняевскго леса планируют сначала обновить площадки у улицы Братьев Игнатовых и место отдыха «Ветеранское». В Балатовском парке проводят озеленительные работы и собираются обновить покрытие на спортивной площадке.
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