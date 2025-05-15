Публикуем фото со стройплощадки межвузовского кампуса «Будущее Пармы»: рабочие забивают сваи

Сейчас рабочие устраивают основные свайные поля для объектов кампуса, а также готовят насыпь, котлованы и временные дороги. По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, на текущий момент забито более 60% свай для будущего конгресс-холла, порядка 90% для общежития №1 и 23% для общежития №2.

Напомним, проект межвузовского кампуса в Камской долине предполагает строительство гостиниц для 5000 студентов и преподавателей, учебно-лабораторного комплекса с технопарком конгресс-холл с пешеходной галереей, спортивного комплекса с бассейном. Планируется, что строительство «Будущего Пармы» должны закончить в третьем квартале 2027 года.