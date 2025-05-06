Набережная в районе Мотовилихинских заводов готова на 70 процентов

Протяженность нового участка набережной составляет 1,5 км. Работы на нем начались осенью 2024 года. Он готов на 70%. Рабочие закончили укрепление берега, устройство инженерных коммуникаций и водоотводов. Сейчас появляются будущие дорожки для прогулок, детская и спортивная площадки.

Параллельно с этим проектируют участок набережной, который проходит вдоль всей территории Мотовилихинских заводов.