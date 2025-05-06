Набережная в районе Мотовилихинских заводов готова на 70 процентов

Новый участок набережной Камы в Перми — от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов — планируют открыть в 2025 году. Об этом глава региона Дмитрий Махонин рассказал посетившему Пермский край заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину.
Протяженность нового участка набережной составляет 1,5 км. Работы на нем начались осенью 2024 года. Он готов на 70%. Рабочие закончили укрепление берега, устройство инженерных коммуникаций и водоотводов. Сейчас появляются будущие дорожки для прогулок, детская и спортивная площадки.
Параллельно с этим проектируют участок набережной, который проходит вдоль всей территории Мотовилихинских заводов.
Комментарии (0)