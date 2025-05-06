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Урбанистика

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Набережная в районе Мотовилихинских заводов готова на 70 процентов

Новый участок набережной Камы в Перми — от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов — планируют открыть в 2025 году. Об этом глава региона Дмитрий Махонин рассказал посетившему Пермский край заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину.

Дмитрий Махонин/Telegram

Протяженность нового участка набережной составляет 1,5 км. Работы на нем начались осенью 2024 года. Он готов на 70%. Рабочие закончили укрепление берега, устройство инженерных коммуникаций и водоотводов. Сейчас появляются будущие дорожки для прогулок, детская и спортивная площадки.

Параллельно с этим проектируют участок набережной, который проходит вдоль всей территории Мотовилихинских заводов.

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