У стадиона «Локомотив» планируют построить школу с бассейном

В технической документации на сайте госзакупок указано, что школа должна быть четырехэтажной, рассчитанной на 1440 человек с 5 по 11 классы. Она разместится на участке, ограниченном улицами Василия Каменского, Гатчинской, Переселенческой, Углеуральской. Общая площадь нового образовательного учреждения составит до 25 тыс. м2, а объем бассейна — 7 тыс. м3.

На проектирование и строительство новой школы в районе ДКЖ собираются выделить 2,9 млрд рублей.