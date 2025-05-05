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Урбанистика

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У стадиона «Локомотив» планируют построить школу с бассейном

В микрорайоне ДКЖ, недалеко от стадиона «Локомотив», планируют построить общеобразовательную школу с бассейном. Она должна быть готова к концу августа 2028 года.

Эдуард Соснин/Telegram

В технической документации на сайте госзакупок указано, что школа должна быть четырехэтажной, рассчитанной на 1440 человек с 5 по 11 классы. Она разместится на участке, ограниченном улицами Василия Каменского, Гатчинской, Переселенческой, Углеуральской. Общая площадь нового образовательного учреждения составит до 25 тыс. м2, а объем бассейна — 7 тыс. м3.

На проектирование и строительство новой школы в районе ДКЖ собираются выделить 2,9 млрд рублей.

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