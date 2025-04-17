На Вышке-2 к 2027 году должны построить новую поликлинику для детей и взрослых

Планируется, что здание на улице Гашкова будет трехэтажным общей площадью 3,7 тыс. м2. В пресс-службе министерства строительства Пермского края пояснили, что в новой поликлинике разместят кабинеты терапевтов и педиатров, хирурга, онколога и других профильных специалистов. В здании также будут работать дневной стационар на 5 коек и кабинет физиотерапии, а на прилегающей территории обустроят парковку, а также зону отдыха.

На строительство новой поликлиники готовы выделить 688 млн рублей. В техническом задании на сайте госзакупок указано, что к проектированию здания нужно приступить к концу мая 2025 года. Ввод медицинского учреждения в эксплуатацию планируется в 2027 году.