На пермском участке трассы М-12 построили базовые станции для связи стандарта LTE

По словам министра информационного развития и связи Петра Шиловских, в Пермском крае возвели 14 базовых станций. Они обеспечат связью 92 км дорог, и в скором времени будут введены в эксплуатацию.

Участок Дюртюли — Ачит трассы М-12 в Пермском крае проходит через Чернушинский и Октябрьский округа. Он будет четырехполосным с расчетной скоростью 120 км/ч. Планируется, что общая протяженность трассы составит 275 км, проезд по ней будет платным.