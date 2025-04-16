На пермском участке трассы М-12 построили базовые станции для связи стандарта LTE

На участке скоростной трассы М-12 «Москва – Казань – Екатеринбург», который сейчас строится в Пермском крае, возвели базовые станции для обеспечения связью стандарта LTE c возможностью шеринга с другими операторами.
По словам министра информационного развития и связи Петра Шиловских, в Пермском крае возвели 14 базовых станций. Они обеспечат связью 92 км дорог, и в скором времени будут введены в эксплуатацию.
Участок Дюртюли — Ачит трассы М-12 в Пермском крае проходит через Чернушинский и Октябрьский округа. Он будет четырехполосным с расчетной скоростью 120 км/ч. Планируется, что общая протяженность трассы составит 275 км, проезд по ней будет платным.
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