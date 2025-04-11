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Урбанистика

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В Перми начали строить станцию ультрафиолетового обеззараживания сточных вод

В Перми, на биологических очистных сооружениях, начали строить станцию ультрафиолетового обеззараживания (УФО) сточных вод. Работы ведет подрядная организация «Новогор», ранее специалисты укрепили грунт и заложили фундамент.

Пресс-служба министерства ЖКХ Пермского края

Технологию ультрафиолетового обеззараживания внедряют по новым природоохранным требованиям — она нужна, чтобы исключить попадание хлорорганических соединений в воду. В пресс-службе министерства ЖКХ уточнили, что УФ-облучение сточных вод безопасно для человека и окружающей среды. Сейчас на городских очистных сооружениях и промышленных предприятиях России эксплуатируют более 100 средних и крупных УФ-систем обеззараживания сточных вод.

На внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания в Перми планируют потратить порядка 1 млрд рублей.

На биологических очистных сооружениях ранее провели модернизацию канала №1: построили камеру с запорной арматурой, через нее сточные воды будут поступать на станцию УФО. К новому сооружению также подведут поток очищенных стоков из канала №2.

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