В Перми начали строить станцию ультрафиолетового обеззараживания сточных вод

Технологию ультрафиолетового обеззараживания внедряют по новым природоохранным требованиям — она нужна, чтобы исключить попадание хлорорганических соединений в воду. В пресс-службе министерства ЖКХ уточнили, что УФ-облучение сточных вод безопасно для человека и окружающей среды. Сейчас на городских очистных сооружениях и промышленных предприятиях России эксплуатируют более 100 средних и крупных УФ-систем обеззараживания сточных вод.

На внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания в Перми планируют потратить порядка 1 млрд рублей.

На биологических очистных сооружениях ранее провели модернизацию канала №1: построили камеру с запорной арматурой, через нее сточные воды будут поступать на станцию УФО. К новому сооружению также подведут поток очищенных стоков из канала №2.