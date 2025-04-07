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Урбанистика

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На ремонт перехода через ж/д пути на Перми-1 выделят 164 миллиона рублей

На ремонт надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути вокзала Пермь-1 планируют выделить 164,4 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой пояснительную записку к проекту поправок в бюджет на ближайшие три года.

Пресс-служба администрации Перми

Судя по документу, переход включили в перечень капитального строительства муниципальной собственности. Работы будет выполнять департамент дорог и благоустройства.

Напомним, пешеходный переход в районе завода Шпагина закрыли в сентябре 2024 года для проведения ремонтных работ. Тогда в «РЖД» пообещали, что они продлятся до июля 2026 года.

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