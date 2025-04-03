Проект реконструкции комплекса «Пермские медведи» планируют подготовить в 2025 году

Если в этом году получится получить положительное заключение, зимой начнутся подготовительные работы для создания лыжероллерной трассы. По данным издания Business Class, в 2025-м также должна быть готова проектно-сметная документация на капитальный ремонт существующих зданий на территории комплекса.

В 2026 году на капремонт здания спортивного комплекса планируют выделить 200 млн рублей и еще по 400 млн рублей в последующие два года. Эти средства уйдут на поэтапную реконструкцию биатлонного комплекса и строительство лыжероллерной трассы.