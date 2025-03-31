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С зимним садом и лабораторией робототехники: проект образовательного центра для одаренных детей прошел госэкспертизу

В Перми построят образовательный центр для одаренных детей «Академия первых». Его обновленная проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Центр разместится на ул. Академика Королева. Планируется, что здание будет построено в виде буквы «С», его площадь составит 22 тыс. м2. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, в «Академии первых» смогут учиться до 200 ребят из Пермского края.

В образовательном центре для одаренных детей появятся учебные классы, актовый и спортивный залы, информационно-библиотечный центр, коворкинг-центр, конференц-зал. В «Академии первых» появятся лаборатории робототехники, прототипирования с 3D-производственной зоной, теплица-зимний сад, а также гончарные мастерские, классы мультимедиа и изучения виртуальной реальности, студии дизайна, звукозаписи.

Для проживания детей возведут спальный корпус. На территории центра устроят спортивную зону с многофункциональными площадками, площадку воркаут, беговые дорожки.

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