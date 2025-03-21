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В минтрансе рассказали, когда должны ввести в эксплуатацию Чусовской мост

В министерстве транспорта Пермского края рассказали, что ввести в эксплуатацию Чусовской мост собираются в 2027 году.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Недавно стало известно, кто завершит работы на новом Чусовском мосту и проведет капитальный ремонт старого. В документации на сайте госзакупок указано, что на это дается 27 месяцев.

Напомним, концессионное соглашение по строительству Чусовского моста заключили в 2017 году. В планах было — построить новый мост, а старый отреставрировать. Работы закончить должны были в 2024 году. В 2023-м строительство приостановили. Затем была информация, что Чусовской мост планировали достроить к 2026 году.

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