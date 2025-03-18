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Урбанистика

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У парка Победы начали строить новую школу: показываем, как она будет выглядеть

В Перми началась подготовка к строительству нового корпуса лицея №3. Сейчас рабочие сносят деревья и кустарники на месте, где будут возводить школу, а также устраивают забор и дорогу к площадке. В пресс-службе городской администрации уточнили, что после строительства, во время благоустройства территории, высадят деревья на близлежащей территории и на месте сноса.

Кинетика
Кинетика
Кинетика
Кинетика

Четырехэтажное здание будет расположено на улице Свиязева, 15. Строительством нового учебного заведения займется ООО «Кинетика», рассказали в пресс-службе городской администрации. Школа рассчитана на 1050 мест. По проекту, кроме учебных классов, в ней будут актовый зал, библиотека, зона коворкинга, два спортзала с блоком раздевалок и душевыми, медпункт с процедурной, а также блок столовой с обеденным залом.

На территории школы появится спортивная площадка с лыже-велосипедно-беговой дорожкой, а также места для подвижных игр, общешкольных мероприятий и тихого отдыха. Проект предполагает строительство здания, где будут хранить школьный инвентарь — лыжи и велосипеды. Закончить строительство новой школы в Перми планируют в 2026 году.

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