У парка Победы начали строить новую школу: показываем, как она будет выглядеть

Четырехэтажное здание будет расположено на улице Свиязева, 15. Строительством нового учебного заведения займется ООО «Кинетика», рассказали в пресс-службе городской администрации. Школа рассчитана на 1050 мест. По проекту, кроме учебных классов, в ней будут актовый зал, библиотека, зона коворкинга, два спортзала с блоком раздевалок и душевыми, медпункт с процедурной, а также блок столовой с обеденным залом.

На территории школы появится спортивная площадка с лыже-велосипедно-беговой дорожкой, а также места для подвижных игр, общешкольных мероприятий и тихого отдыха. Проект предполагает строительство здания, где будут хранить школьный инвентарь — лыжи и велосипеды. Закончить строительство новой школы в Перми планируют в 2026 году.