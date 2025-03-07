Строительство транспортной развязки в районе Центрального рынка могут начать в этом году

Как сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Пермского края, проектная документация сейчас в стадии разработки. Во сколько обойдутся строительно-монтажные работы, пока неизвестно. Но согласно адресной инвестиционной программе общий объем финансирования развязки составит порядка 4 млрд рублей.

Напомним, новый участок дороги протянется на 2,1 км. На развязке будет четыре полосы движения, велодорожки и шумозащитные экраны.