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Урбанистика

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Строительство транспортной развязки в районе Центрального рынка могут начать в этом году

Работы над транспортной развязкой в районе Центрального рынка, на участке между шоссе Космонавтов, улицами Революции, Пушкина и Попова, планируют начать в 2025 году.

Shutterstock

Как сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Пермского края, проектная документация сейчас в стадии разработки. Во сколько обойдутся строительно-монтажные работы, пока неизвестно. Но согласно адресной инвестиционной программе общий объем финансирования развязки составит порядка 4 млрд рублей.

Напомним, новый участок дороги протянется на 2,1 км. На развязке будет четыре полосы движения, велодорожки и шумозащитные экраны.

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