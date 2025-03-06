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Урбанистика

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Еще один участок эспланады собираются благоустроить

В 2025 году в Перми планируют обустроить три парка. Среди них — сквер в 64 квартале эспланады, за Театром-Театром.

Пресс-служба администрации Перми

Этот участок эспланады, а также сквер журналистов в микрорайоне Садовый и Сад им. Любимова включили в список общественных пространств, которые благоустроят в рамках национального проекта.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, в парках планируют обновить покрытие дорожек и площадок, установить малые архитектурные формы и навигацию. Когда начнутся работы по благоустройству, не уточнили.

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