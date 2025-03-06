18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Железнодорожную остановку в районе сада им. Гоголя сдадут в следующем году

Сроки сдачи железнодорожной остановки «Попова» в районе сада им. Гоголя сдвинулись. Ранее в СвЖД говорили, что планируют завершить работы до конца 2025 года.

Пресс-служба Свердловской железной дороги

Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на пресс-службу СвЖД, железнодорожную остановку «Попова» планируют возвести до конца 2026 года. Ее введут в эксплуатацию после того, как достроенный объект получит заключение госстройнадзора.

Напомним, строительство началось летом 2024 года. Новая остановка расположится на перегоне между станциями «Пермь-1» и «Пермь-2». У нее будет высокая посадочная платформа островного типа.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: