Железнодорожную остановку в районе сада им. Гоголя сдадут в следующем году

Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на пресс-службу СвЖД, железнодорожную остановку «Попова» планируют возвести до конца 2026 года. Ее введут в эксплуатацию после того, как достроенный объект получит заключение госстройнадзора.

Напомним, строительство началось летом 2024 года. Новая остановка расположится на перегоне между станциями «Пермь-1» и «Пермь-2». У нее будет высокая посадочная платформа островного типа.