Спустя восемь лет начался демонтаж горевшего спорткомплекса

Здание спортивного комплекса признали аварийным. В сентябре 2024 года суд обязал собственников территории демонтировать его в течение полугода.

Ранее появилась информация, что владельцы «Камы планируют реновацию территории стадиона и прилегающих к нему территорий — это около 8,5 га. Стадион должен стать спортивным ядром будущего проекта.