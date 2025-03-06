Спустя восемь лет начался демонтаж горевшего спорткомплекса

В Перми начали демонтировать спортивный комплекс, который примыкает к бассейну «Кама» и одноименному стадиону. Строение стояло полуразрушенным после пожара с 2016 года.
Здание спортивного комплекса признали аварийным. В сентябре 2024 года суд обязал собственников территории демонтировать его в течение полугода.
Ранее появилась информация, что владельцы «Камы планируют реновацию территории стадиона и прилегающих к нему территорий — это около 8,5 га. Стадион должен стать спортивным ядром будущего проекта.
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