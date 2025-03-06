18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Спустя восемь лет начался демонтаж горевшего спорткомплекса

В Перми начали демонтировать спортивный комплекс, который примыкает к бассейну «Кама» и одноименному стадиону. Строение стояло полуразрушенным после пожара с 2016 года.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Здание спортивного комплекса признали аварийным. В сентябре 2024 года суд обязал собственников территории демонтировать его в течение полугода.

Ранее появилась информация, что владельцы «Камы планируют реновацию территории стадиона и прилегающих к нему территорий — это около 8,5 га. Стадион должен стать спортивным ядром будущего проекта. 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: