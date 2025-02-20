18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Власти Прикамья отремонтируют мост через Брусун за 132,1 млн рублей

Власти Пермского края инициировали конкурс на капитальный ремонт моста через реку Брусун на автомобильной дороге «Полазна — Чусовой». Начальная стоимость контракта составляет 132,1 млн рублей, информация о тендере размещена на сайте государственных закупок.

Shutterstock.com

Конкурс на выбор подрядчика будет проведен 11 марта. Победителю предстоит выполнить все ремонтные работы до 8 июля 2026 года. Проект предусматривает комплексную реконструкцию мостового сооружения, которая позволит улучшить транспортную инфраструктуру в районе Чусового.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: