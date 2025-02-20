Власти Прикамья отремонтируют мост через Брусун за 132,1 млн рублей

Конкурс на выбор подрядчика будет проведен 11 марта. Победителю предстоит выполнить все ремонтные работы до 8 июля 2026 года. Проект предусматривает комплексную реконструкцию мостового сооружения, которая позволит улучшить транспортную инфраструктуру в районе Чусового.