Власти Прикамья отремонтируют мост через Брусун за 132,1 млн рублей

Власти Пермского края инициировали конкурс на капитальный ремонт моста через реку Брусун на автомобильной дороге «Полазна — Чусовой». Начальная стоимость контракта составляет 132,1 млн рублей, информация о тендере размещена на сайте государственных закупок.
Конкурс на выбор подрядчика будет проведен 11 марта. Победителю предстоит выполнить все ремонтные работы до 8 июля 2026 года. Проект предусматривает комплексную реконструкцию мостового сооружения, которая позволит улучшить транспортную инфраструктуру в районе Чусового.
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