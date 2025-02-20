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Урбанистика

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На маршрутах «Зеленого кольца» появятся арт-объекты из вторсырья и медиа-арт

Экопарк «Южный лес» войдет в проект «Зеленое кольцо». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Экопарк «Южный лес», являющийся особо охраняемой природной территорией, будет обустроен с учетом экологических особенностей. Предварительная концепция благоустройства от Института территориального планирования будет доработана совместно с пермскими общественниками и экологами города. На территории экопарка планируется обустроить велосипедные и пешеходные дорожки с освещением, разместить экологические тропы, спортивные, творческие и детские площадки, а также лыжную трассу.

Дополнительно на маршрутах «Зеленого кольца» появятся арт-объекты. Конкурс на разработку круглогодичных инсталляций пройдет в рамках ежегодного экологического фестиваля «Природа города». Всего будет три номинации: арт-объект из вторсырья, из природных материалов, а также медиа-арт. Также появятся сезонные инсталляции, созданные коллективом творческого пространства «Тут».

Информационный обзор редакции. 0+

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